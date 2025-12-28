  • Спортс
«Хапоэль Тель‑Авив» подал запрос на перенос матча Евролиги с «Парижем» из-за логистических сложностей

Матч Евролиги «Хапоэль Тель‑Авив» – «Париж», скорее всего, перенесут на февраль.

Матч 21-го тура Евролиги между израильским «Хапоэлем Тель-Авив» и французским «Парижем», запланированный на 9 января, с высокой вероятностью не состоится в эту дату. Как сообщает издание Israel Hayom, причиной являются логистические сложности, связанные с регламентом лиги.

Согласно правилам Евролиги, в недели с двумя матчами команды обязаны добираться до места проведения игр прямыми рейсами. Перед игрой в Тель-Авиве «Париж» должен сыграть выездной матч в Турции против «Анадолу Эфеса». Поскольку прямых рейсов между Турцией и Израилем не существует, выполнить это требование невозможно. «Хапоэль» уже подал официальный запрос в дирекцию турнира о переносе встречи.

Ожидается, что официальное решение будет объявлено в ближайшие дни, а новой датой матча, скорее всего, станет период февральской международной паузы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Israel Hayom
