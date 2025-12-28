2

Крис Финч о поражении от «Бруклина»: «Они надрал нам задницу во всех компонентах игры»

Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал домашнем поражении от «Бруклина».

После домашнего поражения от «Бруклина» (107:123) главный тренер «Миннесоты» Крис Финч признал тотальное превосходство соперника во всех компонентах и указал на критические ошибки своей команды.

«Мы сегодня были не на высоте. Они надрали нам задницу во всех компонентах игры, и мы заслужили такой результат.

34 из их первых 42 очков «Нетс» были набраны в краске. Это доставляло нам проблемы всю игру.

Мы сами не реализовали 23 броска из-под кольца. Если ты играешь в такую игру, ты должен уметь класть мяч в корзину, когда появляется шанс. Мы этого не сделали.

У «Бруклина» высокие и подвижные защитники, способные выходить на перехват и переключаться. Они хорошо подбирают мяч. Их скамейка определенно переиграла нашу», – подытожил Финч.

Энтони Эдвардс после проигрыша «Бруклину»: «Болельщики нас освистали, и я на их стороне. Не знаю, что происходит»

Источник: послематчевая пресс-конференция Криса Финча
