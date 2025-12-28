Центровой «Партизана» Тайрик Джонс может перейти в «Олимпиакос»
Будущее центрового «Партизана» Тайрика Джонса в белградском клубе оказалось под большим вопросом после того, как он столкнулся с недовольством местных болельщиков. Как сообщает греческое издание Sport24, сложившейся ситуацией может воспользоваться «Олимпиакос».
Согласно данным источника, пирейский клуб внимательно следит за развитием событий и готов рассмотреть возможность перехода Джонса, если она появится. Напряжение вокруг игрока возникло после поражения от «Маккаби Тель-Авив», когда он был встречен неодобрительным гулом трибун во время представления.
Крайний срок в Евролиге для отзаявки игрока из одного клуба и его регистрации в другом – 5 января.
В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист сыграл 16 матчей в Евролиге, набирая в среднем 10,8 очка, 6,1 подбора и 2,1 передачи за игру.
Тайриз Райс: «Тайрику Джонсу надо валить из «Партизана». Какой-нибудь фанат может зайти слишком далеко»