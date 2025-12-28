3

Артурс Жагарс получил травму задней поверхности бедра

Жагарс снова травмировался.

Разыгрывающий «Фенербахче» Артурс Жагарс получил травму задней поверхности бедра второй степени в субботнем матче чемпионата Турции против «Манисы». Тяжесть повреждения была определена после дополнительных медицинских обследований.

Жагарс провел на паркете всего 9,5 минуты, записав на свой счет 4 передачи и 1 подбор.

Из-за различных травм уроженец Риги сыграл только в трех матчах текущего сезона Евролиги, набирая в среднем 5 очков и 2 передачи за игру. В пяти матчах внутреннего чемпионата он набирал в среднем 3,6 очка и 1,8 передачи.

Скотти Уилбекин (колено), Онуралп Битим (голеностоп) и Микаэль Янтунен (голеностоп) также находятся в списке травмированных команды Шарунаса Ясикявичюса. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoЕвролига
Артурс Жагарс
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс: «Мы не можем в Европе играть 5 матчей за 9 дней с 4 перелетами, игроки полностью истощены»
24 декабря, 11:08
Шарунас Ясикявичюс: «Сейчас в НБА все играют одинаково. И это, на мой взгляд, безумие»
15 декабря, 20:20
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
14 декабря, 20:30ВидеоСпортс"
Главные новости
НБА. «Оклахома» победила «Филадельфию», «Лейкерс» сыграют с «Сакраменто» и другие матчи
вчера, 23:32Live
Митчелл Робинсон подбирает в атаке чаще, чем 22 команды НБА
вчера, 21:04
Журналист Майкл Скотто: «Милуоки» твердо стоит на позиции – Яннис остается в команде»
вчера, 20:37
Ар Джей Барретт готов сыграть против «Голден Стэйт»
вчера, 19:54
Кристапс Порзингис пропустит матч с «Оклахомой», но готовится к скорому возвращению
вчера, 19:42
Джексон Хэйс пропустит матч с «Сакраменто» из-за боли в голеностопе
вчера, 19:19
Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Я всегда считал, что его недооценивают. Он искренне верит в себя и упорно работает»
вчера, 19:03
Коллин Гиллеспи может рассчитывать на трехлетний контракт на 27 млн долларов (Джейк Фишер)
вчера, 17:50
Сет Карри выбыл на 2 недели из-за проблемы с седалищным нервом
вчера, 17:32
Расселл Уэстбрук: «Мэджик Джонсон – один из величайших. Я благодарен за возможность обойти его»
вчера, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19
Адриатическая лига. 8 трехочковых Кэмерона Пэйна принесли «Партизану» победу над «Сплитом», «Игокеа» обыграла «Борац Чачак»
вчера, 20:14
УНИКС может усилиться Тайроном Брюэром из «Хемница» («Перехват»)
вчера, 20:12
«Тофаш» объявил о подписании контракта с Джорданом Флойдом
вчера, 18:39Фото
Маржон Боучэмп: «Чувствую, что могу помочь «Филадельфии» за счет своего роста, защитных навыков и броска»
вчера, 18:24
«Партизан» может расстаться с Джабари Паркером и Стерлингом Брауном
вчера, 18:08
Антон Юдин после победы над «Автодором»: «Полностью удовлетворен первыми двадцатью минутами»
вчера, 16:31
Миленко Богичевич после поражения от «Локо»: «Могу быть доволен большей частью игры. Мы продолжаем демонстрировать агрессивный баскетбол»
вчера, 16:23
Чемпионат Греции. «Перистери» проиграл «Промитеасу», ПАОК вырвал победу у «Кардицаса»
вчера, 16:06