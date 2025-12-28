Жагарс снова травмировался.

Разыгрывающий «Фенербахче » Артурс Жагарс получил травму задней поверхности бедра второй степени в субботнем матче чемпионата Турции против «Манисы». Тяжесть повреждения была определена после дополнительных медицинских обследований.

Жагарс провел на паркете всего 9,5 минуты, записав на свой счет 4 передачи и 1 подбор.

Из-за различных травм уроженец Риги сыграл только в трех матчах текущего сезона Евролиги, набирая в среднем 5 очков и 2 передачи за игру. В пяти матчах внутреннего чемпионата он набирал в среднем 3,6 очка и 1,8 передачи.

Скотти Уилбекин (колено), Онуралп Битим (голеностоп) и Микаэль Янтунен (голеностоп) также находятся в списке травмированных команды Шарунаса Ясикявичюса.