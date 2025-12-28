  • Спортс
Дуэйн Уэйд: «Мне не нравится, что я каждые два года не понимаю, что происходит с «Милуоки» и Яннисом. Пора уже принять решение»

Уэйд недоволен шумихой вокруг Адетокумбо.

Трехкратному чемпиону НБА Дэуйну Уэйду надоели слухи об уходе Янниса Адетокумбо из «Милуоки», повторяющиеся из года в год.

«Слушайте, ребята. Разбегайтесь или оставайтесь вместе. Мне это не нравится. Как фанату игры, мне не нравится, что я каждые два года не понимаю, что происходит в «Милуоки». Мы все исправили? Все хорошо? Или нет?

В конечном счете, давайте определимся с чем-то одним. Мне кажется, я слышу разговоры о том, останется Яннис или уйдет последние четыре года или около того. Пора уже принять решение», – подчеркнул Уэйд.

После сегодняшней игры против «Чикаго» Адетокумбо в эмоциональной форме ответил на вопрос журналиста о своем будущем в «Бакс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
logoЯннис Адетокумбо
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoМилуоки
