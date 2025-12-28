  • Спортс
  • Джон Уолл считает, что «Лейкерс» нужно изменить стартовую пятерку: «Хатимура не должен каждый вечер опекать лучшего игрока соперника. Для этого у вас есть Смарт»
Джон Уолл считает, что «Лейкерс» нужно изменить стартовую пятерку: «Хатимура не должен каждый вечер опекать лучшего игрока соперника. Для этого у вас есть Смарт»

Уолл хочет видеть Смарта в старте «Лейкерс» вместо Хатимуры.

Экс-игрок НБА Джон Уолл убежден, что «Лейкерс» необходимо перетасовать стартовый состав. 

«Одно изменение, которое мне хотелось бы увидеть, – это убрать Руи (Хатимуру) из стартовой пятерки и добавить туда Маркуса Смарта, парня, который сможет опекать лучшего игрока соперника, а также создавать пространство и набирать свои очки. Это именно то, что им нужно.

Руи – отличный игрок, он делает немало важных вещей, но он не должен каждый вечер опекать Кевина Дюрэнта или лучшего игрока противоположной команды. Для этого у вас есть Маркус Смарт или Джарред Вандербилт. Эти ребята должны получать больше времени на паркете, потому что они будут бороться и играть с полной отдачей каждый розыгрыш, прикладывая дополнительные усилия», – заявил Уолл.

«Лейкерс» занимают 26-е место по рейтингу защиты (118,1 очков за 100 владений), позволяя соперникам реализовывать 48,6% бросков с игры.

Хатимура является более эффективным игроком в атаке, набирая в среднем 12,8 очка (52,2% с игры, 44,3% из-за дуги) и 3,8 подбора. Смарт же, как правило, более активен в выполнении «черновой работы», борьбе за мяч и плотной персональной опеке, набирая при этом 10,3 очка (40,5%, 30,6%) и 2,8 передачи за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
