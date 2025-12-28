«Майами» не может назвать сроки возвращения Тайлера Хирро

Неизвестно, сколько еще времени пропустит Хирро.

Главный тренер «Майами » Эрик Споэльстра заявил, что защитник Тайлер Хирро хорошо продвинулся в восстановлении после травмы пальца ноги, но сроки его возвращения пока неизвестны.

Хирро пропустил уже семь матчей команды, четыре из которых «Хит» проиграли.

25-летний защитник отсутствовал в тренировочном лагере и не смог помочь команде в начале регулярки из-за операции на голеностопе. После возвращения он принял участие лишь в 6 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 5 подборов и 2,3 передачи, прежде чем травмировал палец.