«Клипперс» заключили двусторонний контракт с Тайтаем Вашингтоном, отчислили Рэйджея Денниса

Тайтай Вашингтон присоединился к «Клипперс» на двустороннем соглашении.

«Клипперс» подписали разыгрывающего Тайтая Вашингтона (24 года, 190 см) на двусторонний контракт.

Чтобы освободить место в составе, клуб отчислил разыгрывающего Рэйджея Денниса. Игрок был подписан в начале декабря и принял участие в одной игре.

В 16 матчах текущего сезона G-лиги за «Сан-Диего Клипперс» Вашингтон в среднем набирал 19,9 очка, 5,2 подбора, 5,6 передачи и 1,6 перехвата за игру. Защитник, проводящий четвертый год в лиге, также играл в НБА за «Хьюстон», «Милуоки» и «Финикс».