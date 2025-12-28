Майкл Портер подарил маме на Рождество новый BMW

Портер сделал матери подарок в виде нового автомобиля.

Форвард «Бруклина » Майкл Портер был дома в Миссури всего 24 часа, но успел устроить своей маме сюрприз, подарив ей новый BMW.

По словам Портера, он уже покупал матери машину 7 лет назад после своего драфта в НБА , но на одометре автомобиля намотано уже 482800 километров (300000 миль), поэтому форвард принял решение подарить новый SUV.

«Лучшая мама в мире. Набирала в среднем по 50 очков в старшей школе, но бросила баскетбол, чтобы воспитать и обучить на дому восемь детей!» – прокомментировал выложенное видео Портер.