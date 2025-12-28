Чемпионат Турции. «Петким Спор» встретится с «Бешикташем», «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Каршиякой»
28 декабря в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Петким Спор» примет «Бешикташ», «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Каршиякой»
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 12-0, Фенербахче – 11-2, Бахчешехир – 10-3, Тюрк Телеком – 9-4, Трабзонспор – 8-5, Галатасарай – 7-6, Анадолу Эфес – 7-6, Тофаш – 7-6, Эсенлер Эроспор – 6-6, Бурсаспор – 5-7, Петким Спор – 5-7, Мерсин – 5-7, Меркезефенди – 4-9, Маниса – 3-10, Каршияка – 2-10, Бююкчекмедже – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
