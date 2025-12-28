0

Премьер-лига. Женщины. «Энергия» встретится со «Спартой энд К»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.

«Энергия» сыграет со «Спартой энд К».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Энергия – Спарта энд К

28 декабря. 15.00

Положение команд: УГМК – 15-0, Динамо Курск – 13-2, Ника – 10-4, Надежда – 10-5, МБА – 9-6, Динамо Москва – 8-7, Спарта энд К – 7-7, Енисей – 5-11, Динамо Новосибирск – 4-11, Энергия 3-10, Нефтяник – 2-12, Самара – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
