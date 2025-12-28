Премьер-лига. Женщины. «Энергия» встретится со «Спартой энд К»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.
«Энергия» сыграет со «Спартой энд К».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Энергия – Спарта энд К
28 декабря. 15.00
Положение команд: УГМК – 15-0, Динамо Курск – 13-2, Ника – 10-4, Надежда – 10-5, МБА – 9-6, Динамо Москва – 8-7, Спарта энд К – 7-7, Енисей – 5-11, Динамо Новосибирск – 4-11, Энергия 3-10, Нефтяник – 2-12, Самара – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
