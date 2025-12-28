Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Уралмаш» сыграет с УНИКСом

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА (1), выигравший последние четыре матча с разницей не менее чем в 22 очка, встретится с «Енисеем » (8).

«Уралмаш » (7) попытается прервать серию из 4-х поражений во встрече с УНИКСом (2).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд : ЦСКА – 15-2, УНИКС – 15-2, Зенит – 11-6, Бетсити Парма – 11-6, Локомотив-Кубань – 11-6, МБА-МАИ – 9-8, Уралмаш – 6-10, Енисей – 6-10, Пари Нижний Новгород – 4-13, Автодор – 4-14, Самара – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.