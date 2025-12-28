  • Спортс
Никола Йокич – первый в истории НБА с 110+ очками, 40+ подборами и 40+ передачами за серию из трех матчей

Йокич провел историческую серию матчей.

Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич стал автором очередного исторического достижения. Благодаря своим выступлениям в последних трех матчах, включая 56-очковый трипл-дабл, 30-летний серб стал первым игроком в истории НБА, кому удалось набрать суммарно 110+ очков, 40+ подборов и 40+ передач.

Йокич в последних трех играх:

  • 29 очков (54,5% с игры, 50% из-за дуги), 7 подборов, 14 передач (проигрыш «Далласу» 130:131)

  • 56 очков (71,4%, 66,7%), 16 подборов, 15 передач (победа над «Миннесотой» 142:138)

  • 34 очка (50%, – ), 21 подбор, 12 передач (проигрыш «Орландо» 126:127)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
