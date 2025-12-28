Энтони Эдвардс после проигрыша «Бруклину»: «Болельщики нас освистали, и я на их стороне. Не знаю, что происходит»

Эдвардс согласился с фанатами, освиставшими «Вулвс» после проигрыша «Нетс».

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс выразил солидарность с болельщиками, которые освистали команду после проигранного матча против «Бруклина » (107:123).

«Нас сегодня освистали болельщики, и я на их стороне. Я бы тоже нас освистал. Но да, энергии просто не было. Я не знаю, что происходит. Видимо, таков баскетбол «Тимбервулвс», – сказал Эдвардс.

«Миннесота » проиграла 3 из 4 четвертей и начала заключительную 12-минутку с 12-очковым отставанием. Вся стартовая пятерка «Вулвс» оказалась в минусе по показателю полезности, включая Эдвардса, на счету которого 28 очков.