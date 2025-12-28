Яннис Адектокумбо: «Было бы неуважением ко всем в клубе сказать «Не хочу здесь быть». Не задавайте мне этот вопрос»

Яннис Адектокумбо не захотел обсуждать свои планы на будущее.

Многолетний лидер «Бакс» Яннис Адектокумбо в эмоциональной форме ответил на вопрос журналиста о своем будущем в команде.

Грек сегодня вернулся после пропуска 8 матчей из-за травмы в победной встрече с «Буллс». «Милуоки» имеет статистику 9-8 с ним в составе и 3-11 без него.

«Я здесь. Здесь. Не задавайте мне этот вопрос. Это неуважение ко мне и моим товарищам по команде. Я надеваю эту майку каждый божий день.

Было бы неуважением к организации, тренерскому штабу, ко мне самому и ко всем людям, которые усердно работают ради меня – выйти сюда и произнести: «Я не хочу быть здесь». Не задавайте мне этот вопрос. Я здесь, с командой.

Я надеваю майку «Бакс». И пока я здесь, я буду отдавать все, что у меня есть, даже в последнюю секунду игры», – заявил Адетокумбо.