  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кенни Эткинсон: «Вышли на матч с «Рокетс» с рождественским похмельем. Против «Никс» играла другая команда»
Кенни Эткинсон: «Вышли на матч с «Рокетс» с рождественским похмельем. Против «Никс» играла другая команда»

Кенни Эткинсон раскритиковал «Кливленд» после очередного поражения.

Главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон критически отозвался о команде после очередного поражения.

«Кливленд» уступал «Хьюстону» без Алперена Шенгюна 31 очко по ходу встречи, а в итоге проиграл 17 очков – 100:117.

«Я редко говорю такое, но мне показалось, что сегодня игра закончилась уже в первой четверти. Восемь потерь. Кажется, у нас было восемь потерь. Мы оказались не были готовы к физической борьбе, навязанной нам соперником. Не знаю, как еще это описать. После игры с «Никс» я был очень воодушевлен, потому что мы были готовы к борьбе, но сегодня мы вышли на площадку, не знаю, называйте это как хотите, с рождественским похмельем что ли.

Мне трудно это объяснить. Это была не та команда, что играла несколько дней назад против «Никс»… Они подавили нас физически, и мне не понравилась реакция парней», – заявил Эткинсон.

