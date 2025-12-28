Купер Флэгг стал третьим в истории НБА в возрасте 19 лет и младше, кто набрал 20+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в трех играх подряд
Флэгг пополнил список стабильных и результативных игроков.
Новичок «Далласа» Купер Флэгг присоединился к Леброну Джеймсу и Луке Дончичу в списке игроков, которые в возрасте 19 лет и младше проводили серию из трех игр с с 20+ очками, 5+ подборами и 5+ передачами. Дончичу это удалось единожды, Джеймсу – пять раз.
Флэгг набрал 33 очка, 9 подборов и 9 передач против «Денвера», 27+6+5 в матче с «Голден Стэйт» и 23+6+5 в сегодняшней игре против «Сакраменто». Победой закончилась только встреча с «Наггетс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости