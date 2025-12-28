Кендрик Перкинс о Леброне и «Лейкерс»: «Их отношения исчерпали себя»

Кендрик Перкинс призвал Леброна Джеймса уходить из «Лейкерс».

Эксперт Кендрик Перкинс в эфире ESPN заявил, что Леброну Джеймсу следует покинуть «Лейкерс».

«Их отношения исчерпали себя, и им нужно найти решение. Решение заключается в том, чтобы он снял с себя форму «Лейкерс».

Когда он не вовлечен в процесс или испытывает какие-то негативные чувства, это отражается на языке тела. Во время матча с «Рокетс» его язык тела был очень красноречив. Леброн был не вовлечен.

Он знает, что этому составу не хватает ресурсов. Рич Пол только что сказал в подкасте, что «Лейкерс» не являются реальными претендентами на титул. Рич Пол – агент Леброна Джеймса, а значит, они оба так считают», – констатировал бывший игрок НБА.