Расселл Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона и занял 7-е место в истории НБА по передачам
Уэстбрук поднялся на седьмое место в истории НБА по результативным передачам.
Сегодня разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук записал на свой счет 21 очко, 5 подборов, 9 передач и 1 перехват в победной игре против «Далласа» (113:107).
Это выступление позволило 37-летнему защитнику довести общее количество передач за карьеру до 10149 и выйти на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории НБА, обойдя Мэджика Джонсона (10141).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
