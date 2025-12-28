Расселл Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона и занял 7-е место в истории НБА по передачам

Уэстбрук поднялся на седьмое место в истории НБА по результативным передачам.

Сегодня разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук записал на свой счет 21 очко, 5 подборов, 9 передач и 1 перехват в победной игре против «Далласа» (113:107).

Это выступление позволило 37-летнему защитнику довести общее количество передач за карьеру до 10149 и выйти на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории НБА , обойдя Мэджика Джонсона (10141).