Яннис Адетокумбо: «Если команде для пробуждения требуется мой данк, то пусть будет так»

Яннис Адетокумбо прокомментировал спорное решение в матче с «Чикаго».

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо отреагировал на эпизод в концовке матча с «Буллс» (112:103), когда его данк без сопротивления спровоцировал потасовку.

Грек вернулся после пропуска 8 матчей из-за травмы. «Милуоки » имеет статистику 9-8 с ним в составе и 3-11 без него.

«Я в лиге уже 13 лет. Если мы продолжим проигрывать, вероятно, половины нынешней команды здесь не останется. Мы не попадем в плей-офф… И если мой данк – это то, что должно произойти, чтобы все проснулись и поняли, что мы боремся за выживание, пусть так и будет», – сказал звездный форвард.