Сэм Митчелл: «Леброн больше не первая опция. Даже в «Вашингтоне»
Экс-тренер НБА Сэм Митчелл раскритиковал Леброна Джеймса.
Бывший тренер НБА Сэм Митчелл оценил нынешний статус суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Леброн не понимает важную вещь, до него еще не дошло. В какую бы команду ты ни перешел, ты будешь третьей опцией в атаке. Ты больше не будешь первой опцией.
Даже если бы он перешел в «Вашингтон Уизардс», то все равно не был бы там первой опцией», – считает 62-летний Митчелл.
В 13 матчах сезона 40-летний Джеймс набирает 20,2 очка за игру в среднем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dunk Central
