Никола Йокич оформил 16-й трипл-дабл сезона (34+21+12), «Денвер» упустил 17-очковое преимущество и проиграл «Орландо»

Трипл-дабл Йокича не спас «Наггетс» во встрече с «Мэджик».

Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич набрал 34 очка, 21 подбор и 12 передач в проигранном матче против «Орландо» (126:127).

Оформленный трипл-дабл стал для Йокича 16-м в сезоне. Кроме того, серб провел 8-й матч в карьере с линейкой 30-20-10, уступая по количеству таких игр только Уилту Чемберлену (16).

По ходу встречи преимущество «Наггетс» достигало 17 очков, но «Мэджик» смогли вернуться в игру, а штрафные защитника Десмонда Бэйна стали для «Орландо » победными после того, как защитник «Денвера » Джамал Мюррэй смазал спасительный бросок под сирену.