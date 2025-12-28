Джей Джей Редик: «После возвращения Леброна у нас нет прежней организованности в атаке. Вина на мне»
Джей Джей Редик произнес спорные слова о Леброне .
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик в числе главных проблем команды во время неудачного отрезка в чемпионате назвал игру в атаке после возвращения в состав Леброна Джеймса.
«После возвращения Леброна у нас нет прежней организованности в атаке. Слишком много случайных владений. Вина на мне.
В общем, у нас есть эти три проблемы: подход к защите, общий подход к делу и организация в атаке», – заявил Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
