Джей Джей Редик: «После возвращения Леброна у нас нет прежней организованности в атаке. Вина на мне»

Джей Джей Редик произнес спорные слова о Леброне .

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик в числе главных проблем команды во время неудачного отрезка в чемпионате назвал игру в атаке после возвращения в состав Леброна Джеймса .

«После возвращения Леброна у нас нет прежней организованности в атаке. Слишком много случайных владений. Вина на мне.

В общем, у нас есть эти три проблемы: подход к защите, общий подход к делу и организация в атаке», – заявил Редик.