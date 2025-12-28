Хосе Альварадо и Марк Уильямс обменялись ударами в драке и получили обоюдное удаление
Уильямс и Альварадо начали драку и заработали удаление.
В одном из эпизодов матча «Новый Орлеан» – «Финикс» между защитником «Пеликанс» Хосе Альварадо и центровым «Санс» Марком Уильямсом вспыхнул конфликт из-за фола Альварадо, переросший в драку.
Игроки успели обменяться ударами, прежде чем их разняли. Оба получили технические замечания за драку, означающие удаление.
Альварадо успел отметиться 7 очкам и 3 передачами, у Уильямса – 10 очков и 8 подборов.
«Санс» обыграли «Пеликанс» во второй раз за два дня – 123:114.
