Никола Вучевич об инциденте с Адетокумбо: «Видимо, Янниса взбесило, что «Буллс» не хотят его выменивать»

Никола Вучевич об инциденте с Адетокумбо.

Центровой «Буллс» Никола Вучевич в шутливой форме прокомментировал эпизод в концовке матча с «Бакс», когда Яннис Адетокумбо исполнил данк без сопротивления и спровоцировал потасовку.

Ранее прошел слух, что чикагская команда «совершенно не заинтересована» в приобретении греческого форварда.

«Видимо, Янниса взбесило, что «Буллс» не хотят его выменивать. Надо думать, он пытался нам что-то доказать, такая история», – произнес Вучевич во время общения с журналистами в раздевалке.

«Это просто неуважение к игре. Я даже ничего толком не сказал ему сразу после. Просто сказал: «Чувак, ты же лучше этого». И тут все как-то само собой началось… Просто матч уже был закончен, зачем этот данк? Он не должен был делать этого. Вопрос уважения», – считает защитник «Чикаго» Коби Уайт.

