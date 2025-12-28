Виктор Вембаньяма воткнул сверху через Кайла Филиповски, заработав 2+1
Вембаньяма эффектно забил сверху через Филиповски.
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал автором яркого данка в матче против «Юты», забив через форварда «Джаз» Кайла Филиповски с фолом.
По итогам встречи на счету Вембаньямы 32 очка и 7 подборов, «Сперс» проиграли матч – 114:127.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
