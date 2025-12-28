Виктор Вембаньяма воткнул сверху через Кайла Филиповски, заработав 2+1

Вембаньяма эффектно забил сверху через Филиповски.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стал автором яркого данка в матче против «Юты», забив через форварда «Джаз» Кайла Филиповски с фолом.

По итогам встречи на счету Вембаньямы 32 очка и 7 подборов, «Сперс» проиграли матч – 114:127.