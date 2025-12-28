Руи Хатимура о собрании «Лейкерс»: «Нам нужно было встряхнуться. Мы перестали делать то, что должны»
Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура поделился впечатлениями от командного собрания калифорнийцев в субботу на фоне неудачной серии.
«Мы говорили обо всех – игроках, тренерах – нам просто нужно немного встряхнуться. В начале у нас был хороший отрезок, а сейчас мы как бы, не знаю, расслабились. Или нам надоело побеждать, если можно так сказать. Но мы точно перестали делать то, что должны делать.
Лично мне нужно давать команде больше энергии, навязывать сопернику физическую борьбу. Это поможет команде», – сказал японец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
