Кевин Дюрэнт пропустил четвертую четверть, набрав 30 очков в уверенной победе над «Кливлендом»
Дюрэнт помог «Рокетс» победить «Кэвс», набрав 30 очков за 3 четверти.
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт за три четверти игры против «Кливленда» набрал 30 очков и пропустил заключительную 12-минутку, поскольку перед ее началом преимущество «Рокетс» составляло 27 очков.
Дюрэнт реализовал 11 из 27 бросков с игры, 2 из 4 из-за дуги и 6 из 7 штрафных, добавив 4 подбора и 7 передач за 28,5 минуты.
«Рокетс», выступавшие без звездного центрового Алперена Шенгюна, который пропустил игру из-за проблем с икроножной мышцей, захватили лидерство в первой четверти и больше не отдавали контроль над игрой, одержав 3-ю победу за последние 5 матчей – 117:100.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
