«День перенастройки и восстановления связей». «Лейкерс» провели командную встречу

«Лейкерс» провели командную встречу .

Баскетболисты и тренеры «Лейкерс » в субботу провели общекомандное собрание, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

У калифорнийского клуба три поражения подряд и шесть в последних десяти встречах. Все десять поражений в этом сезоне были с разницей не менее 10 очков. Один из ведущих игроков команды Остин Ривз выбыл как минимум на месяц из-за мышечной травмы.

После поражения от «Рокетс» в Рождество главный тренер «озерников» Джей Джей Редик публично раскритиковал усилия и настрой команды. До встречи с игроками он пообещал, что это будет «не самое приятное» мероприятие, отметив, что собрание при этом должно помочь команде в исправлении ситуации.

Как отмечает обозреватель ESPN Дэйв Макменамин, после встречи и редкой продолжительной тренировки в субботу Редик выглядел во время общения с журналистами значительно более сдержанным, чем после поражения от «Хьюстона».

«Я всегда сперва смотрю в зеркало. И думаю, что игроку или тренеру легко сказать: «Это вина того парня» или «Мы не можем что-то нормально сделать, потому что тактика неправильная».

Была ли встреча неприятной? Правда неприятна. Поэтому нужно выкладывать все как есть, вот и все.

Но вместо того чтобы обвинять друг друга, мы провели день перенастройки и восстановления связей.

Сперва утром состоялось отличное совещание тренерского штаба. Мы пришли очень рано и затем встретились с игроками, это было очень позитивно, мы прислушались к ним. Тренеры получили возможность выслушать игроков и понять, что им нужно», – заявил Редик.