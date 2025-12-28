Видео
Энтони Блэк набрал 38 очков в победной игре против «Денвера», установив новый рекорд карьеры

Блэк помог «Мэджик» обыграть «Наггетс», набрав 38 очков.

Защитник «Орландо» Энтони Блэк обновил личный рекорд результативности, набрав 38 очков в победном матче против «Денвера» (127:126). Предыдущим лучшим результатом были 31 очко в ноябрьской игре против «Филадельфии».

Сегодня 21-летний защитник попал 14 из 24 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 3 из 6 штрафных. Также в его активе 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 30 минут на паркете. 

Оборонительные действия Блэка также напрямую повлияли на результат: за 1 минуту до конца он совершил важный перехват и набрал 2 очка, а в последней атаке матча отзащищался против Джамала Мюррэя, который смазал спасительный бросок.

Блэк присоединился к Шакилу О′Нилу, Трэйси Макгрэйди и Дуайту Ховарду в списке игроков «Мэджик», которые набирали 35+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в матче до достижения 22 лет.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
