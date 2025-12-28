Вембаньяма вернулся в стартовую пятерку в игре с «Джаз», у «Сперс» прервалась 8-матчевая победная серия
Вембаньяма вернулся в стартовую пятерку «Сперс» в проигранном матче.
Звездный бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма вернулся в стартовую пятерку команды в домашнем матче с «Ютой» (114:127).
Вембаньяма последние 7 игр начинал на скамейке запасных, так как набирал форму и выступал с ограничением по минутам на фоне перенесенной ранее травмы и восстановления. В субботу француз набрал 32 очка, 7 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов за 28 минут при 12/21 с игры.
«Сперс» подошли к матчу с «Джаз» с серией из 8 побед, включая три успешных встречи с действующим чемпионом «Тандер» за 2 недели.
Игрок стартовой пятерки техасцев Де’Аарон Фокс пропустил игру из-за проблем с приводящей мышцей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости