Вембаньяма вернулся в стартовую пятерку в игре с «Джаз», у «Сперс» прервалась 8-матчевая победная серия

Вембаньяма вернулся в стартовую пятерку «Сперс» в проигранном матче.

Звездный бигмен «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма вернулся в стартовую пятерку команды в домашнем матче с «Ютой» (114:127).

Вембаньяма последние 7 игр начинал на скамейке запасных, так как набирал форму и выступал с ограничением по минутам на фоне перенесенной ранее травмы и восстановления. В субботу француз набрал 32 очка, 7 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов за 28 минут при 12/21 с игры.

«Сперс» подошли к матчу с «Джаз» с серией из 8 побед, включая три успешных встречи с действующим чемпионом «Тандер» за 2 недели.

Игрок стартовой пятерки техасцев Де’Аарон Фокс пропустил игру из-за проблем с приводящей мышцей.