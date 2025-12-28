Деррик Джонс готов сыграть против «Пистонс». Форвард «Клипперс» выбыл из-за травмы 16 ноября
Деррик Джонс готов сыграть после травмы.
Форвард «Клипперс» Деррик Джонс, как ожидается, вернется в состав команды в матче против «Пистонс» в воскресенье.
28-летний игрок калифорнийцев выбыл из-за травмы 16 ноября в результате столкновения с Джейленом Брауном из «Селтикс». В том эпизоде он получил растяжение связки колена.
Джонс выходил в стартовом составе в первых 13 встречах сезона и набирал в среднем 10,5 очка за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
