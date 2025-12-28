Деррик Джонс готов сыграть против «Пистонс». Форвард «Клипперс» выбыл из-за травмы 16 ноября

Деррик Джонс готов сыграть после травмы.

Форвард «Клипперс » Деррик Джонс , как ожидается, вернется в состав команды в матче против «Пистонс» в воскресенье.

28-летний игрок калифорнийцев выбыл из-за травмы 16 ноября в результате столкновения с Джейленом Брауном из «Селтикс». В том эпизоде он получил растяжение связки колена.

Джонс выходил в стартовом составе в первых 13 встречах сезона и набирал в среднем 10,5 очка за игру.