Данк Янниса без сопротивления на последних секундах вызвал вопросы у игроков «Буллс». Завязалась потасовка
Спорное решение Янниса Адетокумбо привело к потасовке.
Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо исполнил эффектный данк на последних секундах матча с «Буллс» при «+7», когда соперники уже не оказывали ему сопротивления.
Эпизод привел к потасовке с участием баскетболистов и тренеров обеих команд. Сам Адетокумбо, который вернулся после пропуска 8 матчей из-за травмы, в ней не участвовал.
Грек набрал 29 очков и 8 подборов при 10/15 с игры, «Милуоки» прервал 5-матчевую победную серию «Чикаго».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
