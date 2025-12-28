Данк Янниса без сопротивления на последних секундах вызвал вопросы у игроков «Буллс». Завязалась потасовка

Спорное решение Янниса Адетокумбо привело к потасовке.

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо исполнил эффектный данк на последних секундах матча с «Буллс» при «+7», когда соперники уже не оказывали ему сопротивления.

Эпизод привел к потасовке с участием баскетболистов и тренеров обеих команд. Сам Адетокумбо, который вернулся после пропуска 8 матчей из-за травмы, в ней не участвовал.

Грек набрал 29 очков и 8 подборов при 10/15 с игры, «Милуоки» прервал 5-матчевую победную серию «Чикаго».