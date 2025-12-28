Кэм Томас набрал 30 очков за 20 минут, вернувшись после пропуска 20 матчей

Томас набрал 30 очков в победной игре с «Миннесотой».

Защитник «Бруклина » Кэм Томас вернулся в строй после пропуска 20 матчей из-за травмы задней поверхности бедра и помог «Нетс» одержать третью победу подряд, обыграв «Миннесоту» (123:107).

Томас вошел в игру со скамейки запасных и за 20 минут на паркете набрал 30 очков, реализовав 9 из 15 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 9 из 9 штрафных. Также на счету 24-летнего защитника 3 подбора и 4 передачи.

«Нетс», которые в декабре имеют результат 7-3, позволяют соперникам набирать лишь 103,1 очка – лучший показатель в НБА за этот месяц.