Кэм Томас набрал 30 очков за 20 минут, вернувшись после пропуска 20 матчей
Томас набрал 30 очков в победной игре с «Миннесотой».
Защитник «Бруклина» Кэм Томас вернулся в строй после пропуска 20 матчей из-за травмы задней поверхности бедра и помог «Нетс» одержать третью победу подряд, обыграв «Миннесоту» (123:107).
Томас вошел в игру со скамейки запасных и за 20 минут на паркете набрал 30 очков, реализовав 9 из 15 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 9 из 9 штрафных. Также на счету 24-летнего защитника 3 подбора и 4 передачи.
«Нетс», которые в декабре имеют результат 7-3, позволяют соперникам набирать лишь 103,1 очка – лучший показатель в НБА за этот месяц.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
