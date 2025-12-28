Егор Дёмин набрал 7 очков и 3 передачи, «Бруклин» одержал 10-ю победу в сезоне
Егор Дёмин помог «Нетс» одержать еще одну победу.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин набрал 7 очков, 2 подбора, 3 передачи и 1 перехват в победном матче с «Миннесотой» (123:107) на выезде.
За 27 минут в стартовой пятерке россиянин реализовал 3 из 11 с игры (1 из 8 из-за дуги).
В последних четырех матчах 8-й номер драфта набирает в среднем 16,8 очка, 3,0 подбора, 3,0 передачи и 1,0 перехвата.
«Бруклин» одержал третью подряд и десятую по счету победу в сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
