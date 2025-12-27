Инсайдер Брайан Уиндхорст: «Джей Джей Редик тактически очень силен, но слишком часто бесится»
Брайан Уиндхорст обозначил недостаток Джей Джей Редика.
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал второй сезон главного тренера Джей Джей Редика в «Лейкерс».
«Думаю, что тактически он очень силен. Но он слишком часто бесится, и это хорошо видно.
Он закипал и на телевидении. Стивен Эй Смит легко его задевал, и он явно бесился.
У всех есть свои сильные и слабые стороны. С этой привычкой ему придется бороться. Он иногда распускается, позволяет себе лишнее.
Думаю, когда он наберется опыта, это перестанет происходить», – рассудил Уиндхорст.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
