Президент «Бешикташа» Сердал Адали подтвердил прицел на Евролигу и опроверг слухи о возможной замене «Виллербана»

«Бешикташ» нацелен на официальный проход в Евролигу.

Турецкий «Бешикташ» действительно ставит целью выход в Евролигу . Это подтвердил президент клуба Сердал Адали. Руководитель опроверг появившиеся слухи о том, что организация обсуждает вариант с переходом на место «Виллербана ». Французский клуб переживает не лучшие времена, его владелец и президент Тони Паркер намерен сосредоточиться на собственной тренерской карьере, отдав управление командой в руки своей команды менеджеров.

«Наша основная цель – сделать «Бешикташ » постоянным клубом Евролиги без негативного влияния на бюджет. Этот процесс должен сочетать стабильное руководство и спортивные успехи.

Слухи о возможном замещении «Виллербана» не оправданы. Никаких решений в эту сторону не принимается, не сделано заявок, нет предложений», – заявил Адали.