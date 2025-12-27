Име Удока: «Сезон роста для Рида Шеппарда. Вернул нам часть того, что мы потеряли из-за травмы Фреда Ванвлита»

Име Удока описал прогресс Рида Шеппарда.

Разыгрывающий «Рокетс» Рид Шеппард проводит в среднем 25,6 минуты на площадке в этом сезоне, набирая 13,3 очка, 3 подбора, 3,3 передачи и 1,4 перехвата при 43% точности трехочковых бросков.

«У него сезон роста. В целом. Стал лучше разбираться в пик-н-роллах. Постоянно ищет возможности для броска.

Против него защищаются не так, как против Кевина Дюрэнта . С задействованием высоких игроков, сдваиваниями и ловушками. У него куда больше пространства для действий.

Он вернул нам часть того, что мы потеряли с травмой Фреда Ванвлита . «Трешки» с ведения, броски в целом. Здорово иметь такую опцию. У нас три человека, которые могут быть боллхендлерами, Алперен Шенгюн может быть четвертым. Все действуют в разном стиле, это затрудняет работу защиты соперника, тяжело ориентироваться на конкретного игрока атаки», – поделился главный тренер Име Удока .