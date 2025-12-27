«Мы побеждаем, настроение на подъеме». У «Буллз» 2-я самая продолжительная победная серия из 5 матчей

Зак Коллинз обрисовал атмосферу в «Чикаго».

«Буллз» одержали 5-ю победу подряд и идут со 2-й самой длинной успешной серией в НБА после «Сан-Антонио » (8). Команда вышла на 50% после хорошего старта и последовавшего неудачного отрезка.

«Даже когда мы проиграли пару матчей, все равно двигались в нужном направлении. Сейчас у всех идет хорошо.

Мы побеждаем под щитами, играем более жестко, выкладываемся. Это проще делать во время белой полосы. Мы побеждаем, настроение на подъеме.

Надо просто убедиться, что мы продолжаем играть таким же образом», – заключил центровой Зак Коллинз .