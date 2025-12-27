Джей Би Бикерстафф о поражении от «Юты»: «Отдали 44 очка в четверти. Не было дисциплины, исполнения и приверженности нашим принципам»

«Пистонс» были разочарованы неожиданным поражением от «Джаз».

«Юта» обыграла «Детройт » с преимуществом в одно владение благодаря победному броску Кейонте Джорджа – 131:129.

«Нам не хватало дисцисплины, исполнения, приверженности своим принципам. Отдавать 44 очка (3-я четверть – 44:35) в четверти неприемлемо.

Мы многое требуем от наших парней. В большинстве случаев они справляются с этими требованиями. Но сегодня мы пошли в разнос с самого начала», – заключил главный тренер Джей Би Бикерстафф .

«Нам нужно быть лучше. Одним из ключевых условий было не давать им вставать на линию. Но мы постоянно махали руками и отправляли их туда. Не следовали плану на игру. Это наш прокол.

Это был не наш уровень игры. Мы знаем, что можем лучше. У нас другие стандарты. Нам надо вернуться к планам и понять, что подрывает нашу защиту», – рассудил разыгрывающий Кейд Каннингем .