Форвард «Миннесоты» Терренс Шэннон пропустит минимум 2 недели из-за проблем с большим пальцем левой ноги

Терренс Шэннон выбыл из строя на 2 недели.

Форвард «Тимбервулвз» Терренс Шэннон получил травму левой стопы в матче с «Денвером ». МРТ-обследование выявило растяжение мышцы большого пальца.

Шэннон пропустит минимум 2 недели, после чего пройдет новый осмотр.

В этом сезоне, втором в НБА , 25 летний игрок набирает 4,5 очка и 1,3 подбора за 12,8 минуты в среднем.