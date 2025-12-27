Форвард «Миннесоты» Терренс Шэннон пропустит минимум 2 недели из-за проблем с большим пальцем левой ноги
Терренс Шэннон выбыл из строя на 2 недели.
Форвард «Тимбервулвз» Терренс Шэннон получил травму левой стопы в матче с «Денвером». МРТ-обследование выявило растяжение мышцы большого пальца.
Шэннон пропустит минимум 2 недели, после чего пройдет новый осмотр.
В этом сезоне, втором в НБА, 25 летний игрок набирает 4,5 очка и 1,3 подбора за 12,8 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Криса Хайна
