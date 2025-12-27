Аарон Несмит («Индиана») завершил реабилитацию и может вернуться в игре с «Майами»
Аарон Несмит близок к выходу на площадку.
26-летний форвард «Пэйсерс» Аарон Несмит растянул связки колена в середине ноября и выбыл минимум на месяц по прогнозам врачей.\
Баскетболист завершил реабилитацию и практически готов к возвращению в состав. Его статус на игру с «Майами» – «под вопросом».
В 11 встречах нынешнего сезона Несмит набирал 15,5 очка и 4,5 подбора в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
