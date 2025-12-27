Бастьен Вотье стал MVP 18-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP 18-х матчей турнира.
Самым ценным игроком 18-го тура Евролиги стал центровой «Виллербана» Бастьен Вотье.
27-летний баскетболист помог своей команде справиться с «Анадолу Эфесом» по итогам двойного овертайма (103:99).
Вотье проводит свой первый сезон на уровне Евролиги. 28 очков стали для него рекордными в турнире. Центровой добавил 4 подбора и 2 перехвата, реализовав 10 из 13 двухочковых бросков и 8 из 12 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости