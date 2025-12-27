Инсайдер Тим Макмэн: «В «Далласе» говорят, что не исключают продления Энтони Дэвиса летом. Понимаю, но не верю»

Тим Макмэн прокомментировал ситуацию Энтони Дэвиса.

Контракт центрового «Далласа» Энтони Дэвиса рассчитан до лета 2028 года с опцией игрока на последний сезон. Дэвис является объектом слухов о возможном обмене и при этом снова пропускает встречи из-за травмы паха. В этом сезоне бигмен отыграл 16 матчей.

«Это в очередной раз подтверждает, что положиться на него, к сожалению, нельзя. Плохой сигнал для рынка обменов, потому что является показательным для всей лиги.

У нас осталось около 5 недель до дедлайна. Ситуация может свестись к выбору: менять его сейчас по сниженной стоимости или дождаться лета. Во фронт-офисе клуба говорят, что не исключают продления в межсезонье. Но я думаю, что они, судя по всему, должны его исключить. Понимаю, почему они так говорят, но не верю», – поделился инсайдер ESPN Тим Макмэн.