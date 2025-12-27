Де’Аарон Фокс пропустит матч с «Ютой» из-за проблем с приводящей мышцей левого бедра

Де’Аарон Фокс пропустит первый матч с начала ноября.

Разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс открыл сезон 8 ноября и с тех пор не пропускал игр, набирая 21,9 очка, 3,8 подбора, 6,1 передачи и 1,3 перехвата в среднем.

Его старания помогли «Сан-Антонио » справиться с временным отсутствием Виктора Вембаньямы . Клуб занимает 2-е место на Западе НБА и не проигрывает в последних 8 матчах «регулярки».

Фокс пропустит встречу с «Ютой». У защитника проблемы с приводящей мышцей левого бедра.