Де’Аарон Фокс пропустит матч с «Ютой» из-за проблем с приводящей мышцей левого бедра
Де’Аарон Фокс пропустит первый матч с начала ноября.
Разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс открыл сезон 8 ноября и с тех пор не пропускал игр, набирая 21,9 очка, 3,8 подбора, 6,1 передачи и 1,3 перехвата в среднем.
Его старания помогли «Сан-Антонио» справиться с временным отсутствием Виктора Вембаньямы. Клуб занимает 2-е место на Западе НБА и не проигрывает в последних 8 матчах «регулярки».
Фокс пропустит встречу с «Ютой». У защитника проблемы с приводящей мышцей левого бедра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
