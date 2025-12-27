Бобби Маркс: «У «Лейкерс» нет атлетов в составе, надо ждать лета и перегруппировываться без Леброна Джеймса»

Бобби Маркс обрисовал перспективы «Лейкерс».

После удачного старта «Лейкерс » игра команды пошла на спад. Коллектив уступил в 6 из последних 10 матчей.

«Их ситуация похожа на «Голден Стэйт ». Время этих команд истекло, такова реальность. Имеет ли смысл собрать свои драфт-пики и истекающие контракты и выменять что-то ради сборной солянки до конца сезона?

Или стоит смириться с естественным ходом вещей? Скорее всего, вылететь в первом раунде, быть освистанным фанатами. Дождаться лета и перегруппироваться уже без Леброна Джеймса .

Я склоняюсь ко второму варианту.

С нынешним составом все более-менее понятно. У них нет атлетов в составе. Нет возможности защищаться, прорываться к кольцу. В этом основная проблема», – заключил аналитик ESPN Бобби Маркс.