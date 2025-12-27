1

Джейден Макдэниэлс: «Честно говоря, решения против Йокича нет»

Джейден Макдэниэлс поделился впечатлениями от защиты против Йокича.

Форварду «Миннесоты» Джейдену Макдэниэлсу (206 см) пришлось поработать в защите против центрового Николы Йокича в проигранном рождественском матче против «Денвера» (138:142). Гобер получил 6-й фол в овертайме при равном счете.

«Йокич. Не могу делать ничего такого, чего не мог бы Руди Гобер. Не могу защищаться против него. Просто остался последним достаточно высоким. Честно говоря, решения против Йокича нет», – посмеялся Макдэниэлс.

Сербский центровой оформил исторический трипл-дабл – 56+16+15, включая рекордные 18 очков в овертайме.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Дюковица
