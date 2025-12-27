Тайриз Райс: «Тайрику Джонсу надо валить из «Партизана». Какой-нибудь фанат может зайти слишком далеко»
Тайриз Райс прокомментировал атмосферу в Белграде.
Конфликт «Партизана» со своими болельщиками набирает обороты. В матче против «Маккаби» Джабари Паркер и Тайрик Джонс были освистаны своими трибунами. Джонс устроил перепалку с фанатами.
Чемпион Евролиги Тайриз Райс отреагировал на происходящее в соцсетях.
«Джонсу надо срочно валить оттуда. Дело не в играх, как ему вообще перемещаться по городу в такой обстановке? Достаточно одного фаната в ресторане, который зайдет слишком далеко», – написал Райс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Тайриза Райса
