Тайриз Райс: «Тайрику Джонсу надо валить из «Партизана». Какой-нибудь фанат может зайти слишком далеко»

Тайриз Райс прокомментировал атмосферу в Белграде.

Конфликт «Партизана » со своими болельщиками набирает обороты. В матче против «Маккаби» Джабари Паркер и Тайрик Джонс были освистаны своими трибунами . Джонс устроил перепалку с фанатами.

Чемпион Евролиги Тайриз Райс отреагировал на происходящее в соцсетях.

«Джонсу надо срочно валить оттуда. Дело не в играх, как ему вообще перемещаться по городу в такой обстановке? Достаточно одного фаната в ресторане, который зайдет слишком далеко», – написал Райс.