Криса Пола не будет в «Лейкерс», будущее защитника, скорее всего, решится ближе к дедлайну
Крис Пол вряд ли сменит клуб до февраля.
Защитник Крис Пол в свой последний сезон в НБА был отстранен «Клипперс» из-за внутренних разногласий. Баскетболист не намеревался завершать карьеру в середине сезона.
Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что решение по игроку, который формально остается в ростере «Клипперс», вряд ли будет принято до дедлайна обменов в начале февраля. Среди вероятных сценариев – поздний обмен и отчисление, после которого баскетболист сможет присоединиться к одному из клубов на финальный этап чемпионата и плей-офф.
Фишер также уточнил, что «Лейкерс» не входят в список возможных вариантов следующего клуба Пола.
