Криса Пола не будет в «Лейкерс», будущее защитника, скорее всего, решится ближе к дедлайну

Крис Пол вряд ли сменит клуб до февраля.

Защитник Крис Пол в свой последний сезон в НБА был отстранен «Клипперс » из-за внутренних разногласий. Баскетболист не намеревался завершать карьеру в середине сезона.

Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что решение по игроку, который формально остается в ростере «Клипперс », вряд ли будет принято до дедлайна обменов в начале февраля. Среди вероятных сценариев – поздний обмен и отчисление, после которого баскетболист сможет присоединиться к одному из клубов на финальный этап чемпионата и плей-офф.

Фишер также уточнил, что «Лейкерс » не входят в список возможных вариантов следующего клуба Пола.