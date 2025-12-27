В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна

Джонатан Куминга должен покинуть «Уорриорз» этой зимой.

Инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что в клубах НБА не верят, что форвард Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна.

Баскетболист подписал очередной контракт после длительных переговоров, основным камнем преткновения которых являлось право вето на обмен. «Уорриорз» в итоге сохранили возможность свободно распоряжаться контрактом игрока, в лиге ждут, что клуб воспользуется ей после 15 января, когда Куминга станет доступен для задействования в сделках.

По словам Хэйнса, Куминга и главный тренер Стив Керр провели целый ряд встреч, но так и не смогли найти общий язык. Форвард отыграл 18 матчей в этом сезоне, набирая 11,8 очка, 6,2 подбора и 2,6 передачи за 24,8 минуты в среднем.